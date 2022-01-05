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В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алматы – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 18:17
В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алматы – СМИ - Фото
Протесты в Казахстане (Фото - EPA)

Сегодня, 5 января, протестующие в столице Казахстана после акций протестов захватили международный аэропорт Алматы. Из здания эвакуировали сотрудников. Об этом сообщает местный ресурс ORDA со ссылкой на пресс-службу аэропорта, других источников информации пока нет.

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"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", – цитирует СМИ блогера Алишера Еликбаева.

Уточняется, что блогер информирует журналистов из гостиницы, которая расположена около аэропорта – он в полночь планировал улететь из страны.

Скриншот Telegram

Как утверждает ресурс, в пресс-службе аэропорта Алматы подтвердили захват.

"Они дошли до аэропорта. По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров", – подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

По словам сотрудников, накануне захвата прилетел самолет, пассажиров удалось безопасно эвакуировать. Они добавили, что военные покинули аэропорт, ушли в неизвестном направлении – на момент получения информации их в здании не было.

Скриншот Telegram

Скриншот Telegram

Авиакомпании отменяют рейсы в аэропорт Алматы – российский "Аэрофлот" отменил вечерний рейс из аэропорта "Шереметьево". В аэропорту Минска началась регистрация на вечерний рейс "Белавиа" в Алматы, однако позже пассажирам предложили изменить даты вылета. Также сообщается, что кувейтская Jazeera Airways останавливает рейсы в Алматы

Скриншот Telegram

Скриншот Telegram

Авиакомпания Международные авиалинии Украины также перенесла рейсы, которые должны были лететь в Алматы.

В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алматы – СМИ

В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алматы – СМИ

Утром 5 января в Казахстане снова проходят масштабные акции протеста – демонстранты сначала требовали снижения цен, затем беспорядки переросли в противостояние с силовиками, захват зданий. Вся самая важная информация о беспорядках в Казахстане – в хронике от LIGA.net.

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Яна Катасонова
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протесты аэропорт казахстан захват демонстранты
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