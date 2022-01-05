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Токаев обратился к Путину. Просит военный блок ОДКБ подавить революцию в Казахстане

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 21:14
Токаев обратился к Путину. Просит военный блок ОДКБ подавить революцию в Казахстане - Фото
Касым-Жомарт Токаев (фото — пресс-служба Акорды)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов в стране заявил, что граждане "просят" его как главу государства "оказать им помощь", потому он обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят Россия и Беларусь. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего совещания, трансляцию вел телеканал Хабар 24.

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Нынешнюю ситуацию в Казахстане Токаев называет "внешней угрозой".

"Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ – оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", – заявил Токаев.

В своей речи президент Казахстана заявил о том, что страна подверглась "нападению, разрушению и вандализму" со стороны "террористических банд", а жители стали "жертвами нападения бандитов и террористов". На фоне этого Токаев решил обратиться за "помощью" к ОДКБ.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности – это созданный Россией в 1992 году военный блок в противовес НАТО, объединяющий страны бывшего СССР. Помимо РФ, сейчас в него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В свое время в организацию входили Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но покинули ее.

Основные (совместные) силы организации – это порядка 30 000 человек в разных войсковых группировках, включая оперативные. Члены ОДКБ не единожды высказывались против НАТО, рассматривая Альянс как угрозу. Кроме того, исходя из публичных заявлений представителей организации, ОДКБ считает страны, граничащие со странами-членами ОДКБ, "зоной ответственности ОДКБ". 

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Оксана Житнюк
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протест казахстан Касым-Жомарт Токаев одкб
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