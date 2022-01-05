Токаев обратился к Путину. Просит военный блок ОДКБ подавить революцию в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов в стране заявил, что граждане "просят" его как главу государства "оказать им помощь", потому он обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят Россия и Беларусь. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего совещания, трансляцию вел телеканал Хабар 24.

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Нынешнюю ситуацию в Казахстане Токаев называет "внешней угрозой".

"Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ – оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", – заявил Токаев.

В своей речи президент Казахстана заявил о том, что страна подверглась "нападению, разрушению и вандализму" со стороны "террористических банд", а жители стали "жертвами нападения бандитов и террористов". На фоне этого Токаев решил обратиться за "помощью" к ОДКБ.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности – это созданный Россией в 1992 году военный блок в противовес НАТО, объединяющий страны бывшего СССР. Помимо РФ, сейчас в него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В свое время в организацию входили Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но покинули ее.



Основные (совместные) силы организации – это порядка 30 000 человек в разных войсковых группировках, включая оперативные. Члены ОДКБ не единожды высказывались против НАТО, рассматривая Альянс как угрозу. Кроме того, исходя из публичных заявлений представителей организации, ОДКБ считает страны, граничащие со странами-членами ОДКБ, "зоной ответственности ОДКБ".

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Сначала демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.

4 января в охваченном протестами Актау госкомиссия приняла решение снизить цены на газ до 50 тенге/литр в Мангистауской области. Однако протесты не утихли и распространились на другие города, начались задержания активистов и столкновения с полицией.

Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку, обвинив его в создании протестной ситуации. Однако протесты продолжились и усилились, в частности в Алматы был захвачен и подожжен акимат (администрация).

Токаев подписал указы о введении режима ЧП по всей территории Казахстана.

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Оксана Житнюк

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