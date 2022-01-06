Российских десантников перебрасывают в Казахстан: видео

Россия перебрасывает подразделения Воздушно-десантных войск в Казахстан. Об этом сообщил секретариат Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", – говорится в сообщении ОДБК.

Пять стран – РФ, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан – направили своих военных на территорию Казахстана для "охраны важных государственных и военных объектов, оказания содействия силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле".

Секретариат ОДБК сообщает, что войска перебрасывают самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

"Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", – говорится в сообщении.

Александр Матвиенко

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