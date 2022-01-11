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Войска российского ОДКБ начнут выводить из Казахстана через два дня – Токаев

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 08:32
Войска российского ОДКБ начнут выводить из Казахстана через два дня – Токаев - Фото
Фото: EPA

Войска российского блока ОДКБ из Казахстана начнут выводить через два дня, процесс займет не более 10 дней. Об этом заявил в эфире канала Хабар 24 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Он заявил, что основная миссия сил ОДКБ "успешно завершена". По его словам, через два дня начнется вывод этих войск.

"Процесс вывода займет не более 10 дней", – заверил Токаев.

Он также заявил, что острая фаза операции силовиков пройдена, а ситуация во всех регионах Казахстана – "стабильная".

При этом Токаев сказал, что "надо найти и наказать всех боевиков и их пособников".

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Марк Сировой
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протесты казахстан Касым-Жомарт Токаев одкб войска россии
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