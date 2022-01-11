Войска российского ОДКБ начнут выводить из Казахстана через два дня – Токаев
11.01.2022, 08:32
Фото: EPA
Войска российского блока ОДКБ из Казахстана начнут выводить через два дня, процесс займет не более 10 дней. Об этом заявил в эфире канала Хабар 24 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Он заявил, что основная миссия сил ОДКБ "успешно завершена". По его словам, через два дня начнется вывод этих войск.
"Процесс вывода займет не более 10 дней", – заверил Токаев.
Он также заявил, что острая фаза операции силовиков пройдена, а ситуация во всех регионах Казахстана – "стабильная".
При этом Токаев сказал, что "надо найти и наказать всех боевиков и их пособников".
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, затем – отставки правительства и ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- Действующий президент Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
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