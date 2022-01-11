Войска российского ОДКБ начнут выводить из Казахстана через два дня – Токаев

Войска российского блока ОДКБ из Казахстана начнут выводить через два дня, процесс займет не более 10 дней. Об этом заявил в эфире канала Хабар 24 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он заявил, что основная миссия сил ОДКБ "успешно завершена". По его словам, через два дня начнется вывод этих войск.

"Процесс вывода займет не более 10 дней", – заверил Токаев.

Он также заявил, что острая фаза операции силовиков пройдена, а ситуация во всех регионах Казахстана – "стабильная".

При этом Токаев сказал, что "надо найти и наказать всех боевиков и их пособников".

Читайте также: Украина впервые официально отреагировала на протесты в Казахстане. МИД осудил насилие

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.