Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в экстренном обращении на казахском ТВ заявил, что "будет действовать максимально жестко" в связи с протестами в стране. Он также сообщил, что с сегодняшнего дня будет возглавлять Совбез страны, который до этого возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", – сказал он.

По его словам, среди правоохранителей "есть убитые и раненые", а принятые властями до этого меры были недостаточны.

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Токаев считает, что за протестами кроется "тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

Он заверил, что будет оставаться в столице, "что бы ни было". Токаев также пообещал выступить в скором времени "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".

В то же время в обращении Токаева не было сказано, сохранит ли Назарбаев членство в Конституционном совете Казахстана.

После обращения Токаева, в Талдыкоргане попытались снести памятник Назарбаеву.

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Марк Сировой

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