Новости | Назарбаев уходит в отставку. Президент Казахстана выступил со срочным обращением – видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в экстренном обращении на казахском ТВ заявил, что "будет действовать максимально жестко" в связи с протестами в стране. Он также сообщил, что с сегодняшнего дня будет возглавлять Совбез страны, который до этого возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", – сказал он.
По его словам, среди правоохранителей "есть убитые и раненые", а принятые властями до этого меры были недостаточны.
Коротко все главное, интересное о протестах в Казахстане: в нашей хронике
Токаев считает, что за протестами кроется "тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".
Он заверил, что будет оставаться в столице, "что бы ни было". Токаев также пообещал выступить в скором времени "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".
В то же время в обращении Токаева не было сказано, сохранит ли Назарбаев членство в Конституционном совете Казахстана.
После обращения Токаева, в Талдыкоргане попытались снести памятник Назарбаеву.
- 2 января 2021-го в Казахстане начались протесты. Сначала демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.
- 4 января в охваченном протестами Актау госкомиссия приняла решение снизить цены на газ до 50 тенге/литр в Мангистауской области. Однако протесты не утихли и распространились на другие города, начались задержания активистов и столкновения с полицией.
- Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской области, Алматы, Алматинской области и Нур-Султане.
- Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку, обвинив его в создании протестной ситуации. Однако протесты продолжились и усилились, в частности в Алматы был захвачен и подожжен акимат (администрация).
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