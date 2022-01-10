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Украина впервые официально отреагировала на протесты в Казахстане. МИД осудил насилие

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 15:05
Украина впервые официально отреагировала на протесты в Казахстане. МИД осудил насилие - Фото
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото – EPA)

В Министерстве иностранных дел осудили насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия", – сообщили в МИД.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, власти Казахстана должны "гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи".

Министерство выразило соболезнования семьям погибшим, напомнив, что "украинцы связаны многолетней дружбой и взаимным уважением" с казахским народом.

МИД Украины призывает войска ОДКБ, введенные по просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева для подавления протестов, "уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право".

"А их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока", – подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД напомнили, что будут продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении в страну.

Александр Матвиенко
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Глава МИД Украины протесты казахстан одкб
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