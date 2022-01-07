Войска ОДКБ в Казахстане возглавил генерал, руководивший захватом Крыма

Войска ОДКБ, введенные по просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева для подавления протестов, возглавил российских генерал-полковник ВДВ Андрей Сердюков, руководивший захватом Крыма в 2014 году. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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Он отметил, что руководителем действиями "миротворческих сил" ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ России Сердюков.

Конашенков добавил, что все военнослужащие российского контингента прошли спецподготовку и имеют "реальный боевой опыт". Где именно – не уточнил.

По его словам, в состав российских войск, отправленных в Казахстан, входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

СПРАВКА. У Сердюкова есть опыт участия в боевых действиях в Крыму и Чечне. В 2015 году тогдашний глава СБУ на Донбассе. Он возглавлял штаб Южного военного округа РФ и действовал под псевдонимом Седов. У Сердюкова есть опыт участия в боевых действияхи Чечне. В 2015 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак сообщал , что Сердюков командовал российско-оккупационными войсками. Он возглавлял штаб Южного военного округа РФ и действовал под псевдонимом Седов. В 2016 году Сердюков попал в санкционные списки СНБО, куда вошли причастные к агрессии РФ на Донбассе и в Крыму. В апреле 2019-го сообщалось, что он возглавил российскую военную группировку в Сирии.

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Оксана Житнюк

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