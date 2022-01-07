UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Войска ОДКБ в Казахстане возглавил генерал, руководивший захватом Крыма

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 14:15
Войска ОДКБ в Казахстане возглавил генерал, руководивший захватом Крыма - Фото
Андрей Сердюков (фото - скриншот видео)

Войска ОДКБ, введенные по просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева для подавления протестов, возглавил российских генерал-полковник ВДВ Андрей Сердюков, руководивший захватом Крыма в 2014 году. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что руководителем действиями "миротворческих сил" ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ России Сердюков.

Конашенков добавил, что все военнослужащие российского контингента прошли спецподготовку и имеют "реальный боевой опыт". Где именно – не уточнил.

По его словам, в состав российских войск, отправленных в Казахстан, входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

СПРАВКА. У Сердюкова есть опыт участия в боевых действиях в Крыму и Чечне. В 2015 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак сообщал, что Сердюков командовал российско-оккупационными войсками на Донбассе. Он возглавлял штаб Южного военного округа РФ и действовал под псевдонимом Седов.

В 2016 году Сердюков попал в санкционные списки СНБО, куда вошли причастные к агрессии РФ на Донбассе и в Крыму.

В апреле 2019-го сообщалось, что он возглавил российскую военную группировку в Сирии. 

Читайте также: "Продукты на исходе, денег нет". Что происходит в Казахстане и зачем Путин ввел войска

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВДВ Андрей Сердюков протесты Крым казахстан одкб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 