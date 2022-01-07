Войска ОДКБ в Казахстане возглавил генерал, руководивший захватом Крыма
Войска ОДКБ, введенные по просьбе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева для подавления протестов, возглавил российских генерал-полковник ВДВ Андрей Сердюков, руководивший захватом Крыма в 2014 году. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.
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Он отметил, что руководителем действиями "миротворческих сил" ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ России Сердюков.
Конашенков добавил, что все военнослужащие российского контингента прошли спецподготовку и имеют "реальный боевой опыт". Где именно – не уточнил.
По его словам, в состав российских войск, отправленных в Казахстан, входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.
В 2016 году Сердюков попал в санкционные списки СНБО, куда вошли причастные к агрессии РФ на Донбассе и в Крыму.
В апреле 2019-го сообщалось, что он возглавил российскую военную группировку в Сирии.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев подписал указы о введении режима ЧП и обратился за "помощью" к партнерам по ОДКБ. Россия начала перебрасывать подразделения Воздушно-десантных войск. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
- Сегодня Токаев поблагодарил Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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