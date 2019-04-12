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12.04.2019, 13:45

Генерал, руководивший захватом Крыма, возглавил операцию в Сирии

Генерал, руководивший захватом Крыма, возглавил операцию в Сирии - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Российский генерал Андрей Сердюков, который мог руководить захватом Крыма, теперь руководит российской военной группировкой в Сирии

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Российский генерал-полковник Андрей Сердюков, который, вероятно, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, возглавил российскую военную группировку в Сирии. Об этом сообщает Коммерсантъ, ссылаясь на свои источники.

Министерство обороны официально не прокомментировало информацию.

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Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой войск в Сирии дольше всех, более года. У Сердюкова есть опыт участия в боевых действиях в Крыму и Чечне.

Он мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года, однак незадолго до этого попал в ДТП. У военного тогда диагностировали травмы головы и повреждение позвоночника, ему потребовалась длительная реабилитация.

Ранее группа расследователей Conflict Intelligence Team установила, что в Сирии с лета 2018 года находится частная военная компания Вега, она занимается тренировками проасадовских бойцов.

ЧВК Вега связывают с близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, того, кто, как считают западные разведки, финансирует в РФ фабрику троллей и наемников из ЧВК Вагнера.

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Теги: Андрей Сердюков, Сирия
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