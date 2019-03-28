CIT рассказала о новой ЧВК, работающей в Сирии: фото

Фото: tlinks.run/Oleg_Blokhin

В Сирии с лета 2018 года находится частная военная компания Вега, она занимается тренировками проасадовских бойцов. Об этом сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.

По данным расследователей, ЧВК Вега работает в Сирии "как минимум с ведома российского командования".

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ЧВК Вега связывают с близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, того, кто, как считают западные разведки, финансирует в РФ фабрику троллей и наемников из ЧВК Вагнера.

CIT сообщили, что что в начале годе бывший корреспондент ANNA News Олег Блохин показал фото работающих в Сирии военных инструкторов с георгиевскими ленточками и нашивками в виде флага России.

Фото: tlinks.run/Oleg_Blokhin/1132

"Позже он опубликовал фотографии тех же инструкторов с нашивками частной военной компании Vegacy Strategic Services Ltd. Судя по фото- и видеоматериалам, русскоязычные инструкторы тренируют проасадовскую группировку представителей палестинской диаспоры Лива аль-Кудс", - говорится в сообщении.

Фото: tlinks.run/Oleg_Blokhin/1132

В CIT уточнили, что ЧВК Вегу создали в 2011 году в Николаеве, через год компания переехала на Кипр и зарегистрировала название - Vegacy Strategic Services Ltd (до этого она называлась Vega Strategic Services Ltd). Компания предоставляла услуги по охране частных лиц и компаний в сферах, связанных с высоким риском, и занималась охраной на морских судах.

По информации CIT, в тренировках бойцов Лива аль-Кудс принимал участие один из основателей Веги украинец Анатолий Смолин. Он не стал отвечать на вопросы CIT.

Расследователи также уточнили, что в создании Веги принимал участие основатель другой частной военной компанией Omega Consulting Group Андрей Кебкало. Кебкало подтвердил, что создавал компанию вместе с Смолиным, но в конце 2012 года ушел из-за разногласий по ведению бизнеса. По его сведениям, сейчас ЧВК Вега базируется в России и работает в Сирии.

Смолин, по словам Кебкало, также возглавляет частное охранное предприятие Легат, которое охраняет аптеки, магазины и склады в Москве.

16 февраля 2018 года трем компаниям и 13 россиянам (Пригожину и 12 топ-сотрудникам "Агентства интернет-исследований", то есть фабрики троллей) были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в США. Путин заявил, что это "не его проблемы".