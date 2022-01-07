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"Кто не сдастся, будет уничтожен". Токаев дал приказ открывать огонь без предупреждения

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 11:44
Касым-Жомарт Токаев (фото - пресс-служба президента Казахстана)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ армии и правоохранителям открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. В своем обращении к гражданам 7 января он заявил, что "кто не сдастся, будет уничтожен". Трансляция велась на канале Хабар 24.

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Он раскритиковал призывы других стран провести переговоры между властями и протестующими для мирного решения ситуации.

"Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками и с убийцами", – заявил Токаев.

Президент Казахстана назвал участников протестов "бандитами и террористами", при том "как местными, так и иностранными", а также призвал "уничтожать" их. Комментируя протесты в стране, Токаев говорил о "забугорных деятелях".

Он сообщил, что в Казахстане была создана межведомственная группа, которая займется поиском участников протестов. По словам Токаева, только на Алматы "напали 20 000 бандитов".

При этом он заявил о "стабилизации обстановки", на фоне чего принял решение включить интернет "на определенные временные промежутки" в отдельных регионах страны. Однако Токаев после включения интернета грозится "принять меры по обнаружению и наказанию" авторов материалов, в которых будут "подстрекательские призывы".

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Оксана Житнюк
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протесты казахстан Касым-Жомарт Токаев
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