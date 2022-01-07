"Кто не сдастся, будет уничтожен". Токаев дал приказ открывать огонь без предупреждения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ армии и правоохранителям открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. В своем обращении к гражданам 7 января он заявил, что "кто не сдастся, будет уничтожен". Трансляция велась на канале Хабар 24.
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Он раскритиковал призывы других стран провести переговоры между властями и протестующими для мирного решения ситуации.
"Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками и с убийцами", – заявил Токаев.
Президент Казахстана назвал участников протестов "бандитами и террористами", при том "как местными, так и иностранными", а также призвал "уничтожать" их. Комментируя протесты в стране, Токаев говорил о "забугорных деятелях".
Он сообщил, что в Казахстане была создана межведомственная группа, которая займется поиском участников протестов. По словам Токаева, только на Алматы "напали 20 000 бандитов".
При этом он заявил о "стабилизации обстановки", на фоне чего принял решение включить интернет "на определенные временные промежутки" в отдельных регионах страны. Однако Токаев после включения интернета грозится "принять меры по обнаружению и наказанию" авторов материалов, в которых будут "подстрекательские призывы".
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.
- 4 января госкомиссия приняла решение снизить цены на газ. Начались задержания активистов и столкновения с полицией. Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев подписал указы о введении режима ЧП и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Россия начала перебрасывать подразделения Воздушно-десантных войск. У Токаева уверяют, что ОДКБ не участвует в боевых операциях. Есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
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