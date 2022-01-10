Блинкен: Приказ об огне на поражение в Казахстане должен быть отменен
Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает отменить нынешний приказ об огне на поражение без предупреждения по протестующим в Казахстане. Об этом он заявил в интервью ABC News.
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"Приказ стрелять на поражение в той мере, в какой он существует, является неправильным и должен быть отменен", – сказал глава Госдепа.
По его мнению, у властей Казахстана есть возможность поддерживать порядок и защищать государственные институты, уважая при этом права мирных демонстрантов.
Блинкен также добавил, что у США возникают вопросы, почему власти Казахстана сочли необходимым позвать в страну войска блока ОДКБ, который возглавляет Россия.
"Это должны быть вещи, с которыми правительство Казахстана может справиться самостоятельно и с соблюдением прав человека", – сказал он.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" к ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях.
- 7 января Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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