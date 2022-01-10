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Блинкен: Приказ об огне на поражение в Казахстане должен быть отменен

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 08:56
Блинкен: Приказ об огне на поражение в Казахстане должен быть отменен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает отменить нынешний приказ об огне на поражение без предупреждения по протестующим в Казахстане. Об этом он заявил в интервью ABC News.

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"Приказ стрелять на поражение в той мере, в какой он существует, является неправильным и должен быть отменен", – сказал глава Госдепа.

По его мнению, у властей Казахстана есть возможность поддерживать порядок и защищать государственные институты, уважая при этом права мирных демонстрантов.

Блинкен также добавил, что у США возникают вопросы, почему власти Казахстана сочли необходимым позвать в страну войска блока ОДКБ, который возглавляет Россия.

"Это должны быть вещи, с которыми правительство Казахстана может справиться самостоятельно и с соблюдением прав человека", – сказал он.

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Марк Сировой
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протесты огонь казахстан Касым-Жомарт Токаев одкб Энтони Блинкен
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