UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вспомнили об индейцах. У Лаврова ответили на слова Блинкена о Казахстане и войсках России

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 07:33
Вспомнили об индейцах. У Лаврова ответили на слова Блинкена о Казахстане и войсках России - Фото
Сергей Лавров (фото — пресс-служба МИД РФ)

В Министерстве иностранных дел РФ считают "хамским" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении войск России и российского блока ОДКБ в охваченный протестами Казахстан. Там также напомнили об индейцах Северной Америки, говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

7 января Блинкен заявил о ситуации в Казахстане: если в доме оказались русские, то их может быть очень трудно выгнать.

В МИД РФ ответили, что глава Госдепа "в типичной для себя хамской манере пошутил". Там утверждают, что ответ ОДКБ на события в Казахстане – "абсолютно легитимен".

Кроме того, в МИД России попытались спародировать слова Блинкена.

"Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", – говорится в сообщении.

По мнению МИД РФ, об этом могут рассказать индейцы, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и другие народы.

Читайте также мнение: Казахстан. Короткий урок для Украины

Вспомнили об индейцах. У Лаврова ответили на слова Блинкена о Казахстане и войсках России

Читайте также: Революция в Казахстане. Россия перебросила войска, идет зачистка: все новости – хроника

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Энтони Блинкен казахстан мид рф Сергей Лавров протесты одкб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 