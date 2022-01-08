Вспомнили об индейцах. У Лаврова ответили на слова Блинкена о Казахстане и войсках России

В Министерстве иностранных дел РФ считают "хамским" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении войск России и российского блока ОДКБ в охваченный протестами Казахстан. Там также напомнили об индейцах Северной Америки, говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.

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7 января Блинкен заявил о ситуации в Казахстане: если в доме оказались русские, то их может быть очень трудно выгнать.

В МИД РФ ответили, что глава Госдепа "в типичной для себя хамской манере пошутил". Там утверждают, что ответ ОДКБ на события в Казахстане – "абсолютно легитимен".

Кроме того, в МИД России попытались спародировать слова Блинкена.

"Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", – говорится в сообщении.

По мнению МИД РФ, об этом могут рассказать индейцы, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и другие народы.

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Марк Сировой

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