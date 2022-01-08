Вспомнили об индейцах. У Лаврова ответили на слова Блинкена о Казахстане и войсках России
В Министерстве иностранных дел РФ считают "хамским" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении войск России и российского блока ОДКБ в охваченный протестами Казахстан. Там также напомнили об индейцах Северной Америки, говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.
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7 января Блинкен заявил о ситуации в Казахстане: если в доме оказались русские, то их может быть очень трудно выгнать.
В МИД РФ ответили, что глава Госдепа "в типичной для себя хамской манере пошутил". Там утверждают, что ответ ОДКБ на события в Казахстане – "абсолютно легитимен".
Кроме того, в МИД России попытались спародировать слова Блинкена.
"Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", – говорится в сообщении.
По мнению МИД РФ, об этом могут рассказать индейцы, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и другие народы.
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- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" по ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
- 7 января Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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