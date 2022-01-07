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Блинкен о Казахстане: Если в твоем доме оказались русские, бывает сложно заставить их уйти

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 22:13
Блинкен о Казахстане: Если в твоем доме оказались русские, бывает сложно заставить их уйти - Фото
Энтони Блинкен (Фото: PBS NewsHour/Youtube)

Соединенные Штаты очень обеспокоены продолжающимся чрезвычайным положением в Казахстане, у Вашингтона есть вопросы по поводу запроса на ввод сил безопасности под руководством России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге после совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

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"Я думаю, что власти и правительство Казахстана, безусловно, способны адекватно реагировать на протесты и делать это таким образом, чтобы уважать права протестующих, поддерживая при этом закон и порядок. Поэтому неясно, почему они чувствуют необходимость в какой-либо посторонней помощи. Мы пытаемся узнать об этом больше", – сказал Блинкен.

Глава Госдепа прокомментировал события в Казахстане и обращение властей за поддержкой к ОДКБ, в результате чего в страну ввели российские войска.

"Один урок из современной истории: если в твоем доме оказались русские, то иногда бывает сложно заставить их уйти", – сказал Блинкен.

Читайте также мнение: Казахстан. Короткий урок для Украины

Наталия Медведева
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Энтони Блинкен казахстан вторжение
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