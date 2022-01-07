Блинкен о Казахстане: Если в твоем доме оказались русские, бывает сложно заставить их уйти
Соединенные Штаты очень обеспокоены продолжающимся чрезвычайным положением в Казахстане, у Вашингтона есть вопросы по поводу запроса на ввод сил безопасности под руководством России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге после совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.
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"Я думаю, что власти и правительство Казахстана, безусловно, способны адекватно реагировать на протесты и делать это таким образом, чтобы уважать права протестующих, поддерживая при этом закон и порядок. Поэтому неясно, почему они чувствуют необходимость в какой-либо посторонней помощи. Мы пытаемся узнать об этом больше", – сказал Блинкен.
Глава Госдепа прокомментировал события в Казахстане и обращение властей за поддержкой к ОДКБ, в результате чего в страну ввели российские войска.
"Один урок из современной истории: если в твоем доме оказались русские, то иногда бывает сложно заставить их уйти", – сказал Блинкен.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Утром 5 января Токаев отправил правительство в отставку, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев подписал указы о введении режима ЧП и обратился за "помощью" к партнерам по ОДКБ. Россия начала перебрасывать подразделения Воздушно-десантных войск. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
- Сегодня Токаев поблагодарил Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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