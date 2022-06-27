"Мы следим за этим". В США отреагировали на слова Путина о ядерных ракетах для Лукашенко

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США назвал "довольно безответственными" слова российского диктатора Владимира Путина, который пообещал передать Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут применять в том числе ядерные боеприпасы. Об этом сообщает CNN.

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Неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что стратегические силы США "всегда следят за ситуацией в этом отношении", а Минобороны США "безусловно, относится к этому серьезно и серьезно относится к этой угрозе с самого начала".

"Конечно, каждый раз когда кто-то использует слово "ядерный", у вас возникают опасения. Честно говоря, довольно безответственно со стороны национального лидера говорить о применении ядерного оружия и делать это в общем в бесцеремонной манере. Все относятся к этому очень серьезно, когда вы используете этот язык", — заявил представитель Пентагона.

СПРАВКА. "Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

Напомним, что Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять, в том числе ядерные боеприпасы.

Как сообщал Генштаб ВСУ, в конце мая Россия разместила в Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М" в 50 км от украинской границы.

В ночь на 25 июня стратегическая авиация России впервые нанесла авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси. Это может быть частью провокации для втягивания Минска в войну как прямого участника, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Дмитрий Гриниченко

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