Путин пообещал Лукашенко передать Беларуси комплексы "Искандер-М"

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять в том числе ядерные боеприпасы. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Как сообщают пропагандисты, диктаторы обсудили вопросы безопасности.

"Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой", — сказал Путин.

В частности, он сообщил, что Москва в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М".

"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", – сказал Путин.

Также он предложил дооборудовать беларуские самолеты Су-25 на заводах в России и начать подготовку летного состава.

Диктаторы также обсудили ограничения со стороны Литвы транзита товаров в Калининградскую область. Лукашенко назвал действия Вильнюса "фактическим объявлением войны".

Как сообщал Генштаб ВСУ, в конце мая Россия разместила в Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М" в 50 км от украинской границы.

В ночь на 25 июня стратегическая авиация России впервые нанесла авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси. Это может быть частью провокации для втягивания Минска в войну как прямого участника, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Вадим Ребрина

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