Президент Литвы о закрытии транзита в Калининград: Никаких уступок России
25.06.2022, 15:38
Фото: EPA
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна продолжит соблюдать санкционный режим с ограничениями на транзит в Калининградскую область и не будет реагировать на угрозы из России. Об этом говорится в Facebook Науседы.
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"Совершенно ясно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над провозимыми через ее территорию товарами и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – заявил литовский президент.
В то же время он предложил Еврокомиссии провести консультации, чтобы введенные санкции не нанесли вреда ни интересам Литвы, ни международным соглашениям.
- С 18 июня Литва ограничила транзит грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно. Запрет распространяется на попавшие под санкции Евросоюза товары. Это примерно половина грузов, идущих из России в калининградский эксклав. В списке – алкоголь, сигареты, мебель, бытовая техника, строительные материалы и т.д.
- РФ начала угрожать Литве ответными мерами. Politico писало, что если РФ решится на войну с НАТО, то ее первой целью может стать Сувалкский перешеек.
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