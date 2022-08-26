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"Желаем воссоединения с Каддафи". Минобороны ответило Лукашенко на его поздравление

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 12:22
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Министерство обороны ответило беларускому диктатору Александру Лукашенко на его поздравление Украины с Днем Независимости. Ответ МОУ опубликован в Twitter ведомства.

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"Вчера, в наш День Независимости, диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба... В качестве "подарка" из Беларуси в Украину снова были выпущены ракеты.

Желаем Лукашенко такого же мирного неба... и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи", – написали в Минобороны.

  • 24 августа на сайте Лукашенко появилось поздравление "народа Украины" с Днем Независимости. Беларуский диктатор, в частности, пожелал "мирного неба" и говорил о "многовековом фундаменте искренних добрососедских отношений". У Зеленского назвали этот ход диктатора цинизмом и клоунадой.
  • 24 августа российские оккупанты с территории Беларуси нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.

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Наталия Медведева
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беларусь минобороны александр лукашенко день независимости
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