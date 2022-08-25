Почти 200 вылетов авиации врага и 190 сирен: итоги Дня Независимости от Воздушных сил ВСУ

24 августа в День Независимости Украины армия страны-оккупанта России предсказуемо активизировалась: ее военная авиация совершила около 200 вылетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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До 90 вылетов совершила тактическая авиация врага, 34 – дальние и стратегические бомбардировщики (Ту-22М3, Ту-95МС), остальные – транспортная, армейская и специальная авиация.

Их поддержку обеспечивали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также самолеты-ретрансляторы и постановщики помех типа Ил-22.

При этом, уточнили военные, подтвержденных ракетных применений было всего восемь: ракеты Х-22 выпустили с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

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"Наша авиация продолжает наносить удары по оккупационным войскам на разных направлениях. Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам на марше, средствам ПВО, РСЗО, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов", – резюмировали в Воздушных силах.

По данным МИД, за вчера в Украине 189 раз звучала сирена воздушной тревоги, общая продолжительность тревоги составила 14 часов.

Евгений Пилипенко

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