Чаплино. Количество погибших от удара РФ достигло 25 человек — из них двое детей

Общее количество погибших в результате российского ракетного удара по Чаплино в Днепропетровской области достигло 25 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, в поселке завершились поисково-спасательные работы.

В результате обстрела жилого сектора и железнодорожной станции общее количество погибших составило 25 человек — двое из них дети. Под завалами дома погиб 11-летний мальчик, еще один шестилетний ребенок сгорел в машине возле станции.

Ранения получил 31 человек.

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Дмитрий Гриниченко

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