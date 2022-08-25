Чаплино. Количество погибших от удара РФ достигло 25 человек — из них двое детей
25.08.2022, 09:19
Последствия удара по Чаплино (Фото: Оперативный ВСУ/Telegram)
Общее количество погибших в результате российского ракетного удара по Чаплино в Днепропетровской области достигло 25 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, в поселке завершились поисково-спасательные работы.
В результате обстрела жилого сектора и железнодорожной станции общее количество погибших составило 25 человек — двое из них дети. Под завалами дома погиб 11-летний мальчик, еще один шестилетний ребенок сгорел в машине возле станции.
Ранения получил 31 человек.
- В День Независимости Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно заставит оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно вышвырнет захватчиков со своей земли.
- В ночь на 25 августа россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району Киевской области, зафиксировано два прилета.
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