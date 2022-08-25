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Чаплино. Количество погибших от удара РФ достигло 25 человек — из них двое детей

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 09:19
Чаплино. Количество погибших от удара РФ достигло 25 человек — из них двое детей - Фото
Последствия удара по Чаплино (Фото: Оперативный ВСУ/Telegram)

Общее количество погибших в результате российского ракетного удара по Чаплино в Днепропетровской области достигло 25 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, в поселке завершились поисково-спасательные работы. 

В результате обстрела жилого сектора и железнодорожной станции общее количество погибших составило 25 человек — двое из них дети. Под завалами дома погиб 11-летний мальчик, еще один шестилетний ребенок сгорел в машине возле станции. 

Ранения получил 31 человек. 

Читайте также: В Украине за День Независимости прозвучало 182 воздушных тревоги — карта по областям 

Дмитрий Гриниченко
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война днепропетровская область обстрелы Кирилл Тимошенко
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