В Киевской области ночью прогремели взрывы. Россияне нанесли два ракетных удара — ОВА

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В Вышгородском районе Киевской области в ночь на 25 августа прогремело несколько взрывов на территории одной из громад. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, у ОВА есть информация о нескольких звуках взрывов в Вышгородском районе. На месте ночью работали экстренные службы, информация выясняется.

Местные паблики сообщали, что было слышно около шести взрывов. Воздушная тревога в тот момент не объявлялась. Был ли это ракетный удар россиян или работа противовоздушной обороны, Кулеба не сообщил.

Одновременно он призвал жителей области не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие.

ОБНОВЛЕНО в 08:10. Кулеба заявил, что россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району, зафиксировано два прилета.

Погибших и раненных среди гражданских нет, пожаров и разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Другие взрывы, которые слышали жители области — это работа ПВО.

В День Независимости Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Там погибли 22 человека.

Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.

Также оккупационная армия России нанесла в 11:00 утра залповый ракетный удар по Миргороду.

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Дмитрий Гриниченко

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