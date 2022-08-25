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В Киевской области ночью прогремели взрывы. Россияне нанесли два ракетных удара — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 06:46
В Киевской области ночью прогремели взрывы. Россияне нанесли два ракетных удара — ОВА - Фото
Алексей Кулеба (Фото: Алексей Кулеба/Telegram)
дополнено обновлено

В Вышгородском районе Киевской области в ночь на 25 августа прогремело несколько взрывов на территории одной из громад. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, у ОВА есть информация о нескольких звуках взрывов в Вышгородском районе. На месте ночью работали экстренные службы, информация выясняется.

Местные паблики сообщали, что было слышно около шести взрывов. Воздушная тревога в тот момент не объявлялась. Был ли это ракетный удар россиян или работа противовоздушной обороны, Кулеба не сообщил.

Одновременно он призвал жителей области не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие. 

ОБНОВЛЕНО в 08:10. Кулеба заявил, что россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району, зафиксировано два прилета. 

Погибших и раненных среди гражданских нет, пожаров и разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры также не зафиксировано. 

Другие взрывы, которые слышали жители области — это работа ПВО. 

Читайте также: В Украине за День Независимости прозвучало 182 воздушных тревоги — карта по областям 

Дмитрий Гриниченко
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