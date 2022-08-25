В Украине за День Независимости прозвучало 182 воздушных тревоги — карта по областям

На территории Украины в минувшие сутки объявляли сигнал воздушной тревоги 182 раза, больше всего — в Полтавской и Кировоградской областях. Об этом сообщили на канале "Карта воздушных тревог" в Telegram.

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В Днепропетровской и Запорожской областях тревога звучала 11 раз, десять раз тревогу объявляли в Харьковской и Черкасской областях, по девять раз сирена звучала в Донецкой и Николаевской области, а также восемь — в Одесской.

В Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Херсонской областях тревога звучала семь раз.

По шесть раз сигнал объявляли в Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

В День Независимости Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

Ранее сегодня российские оккупанты также нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.

Также оккупационная армия России нанесла в 11:00 утра залповый ракетный удар по Миргороду.

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Дмитрий Гриниченко

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