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В Украине за День Независимости прозвучало 182 воздушных тревоги — карта по областям

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 06:29
В Украине за День Независимости прозвучало 182 воздушных тревоги — карта по областям - Фото
Сирена тревоги (Фото: depositphotos)

На территории Украины в минувшие сутки объявляли сигнал воздушной тревоги 182 раза, больше всего — в Полтавской и Кировоградской областях. Об этом сообщили на канале "Карта воздушных тревог" в Telegram.

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В Днепропетровской и Запорожской областях тревога звучала 11 раз, десять раз тревогу объявляли в Харьковской и Черкасской областях, по девять раз сирена звучала в Донецкой и Николаевской области, а также восемь — в Одесской.

В Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Херсонской областях тревога звучала семь раз.

По шесть раз сигнал объявляли в Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. 

Карта воздушных тревог за 24 августа

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Дмитрий Гриниченко
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