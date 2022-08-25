Россия безуспешно наступала у Славянска, Песков, Кодемы. Применяла авиацию – Генштаб

Армия России неуспешно пыталась штурмовать и наступать на ряде направлений на Донбассе, применяла авиацию на различных участках фронта. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

Харьковское направление – российские обстрелы из танков, боевых машин и артиллерии вдоль всей линии столкновения. Славянское – враг безуспешно провел штурмовые действия и отошел в направлении Пасека-Долина.

Донбасс

Краматорское – РФ била из танков, артиллерии, РСЗО. Бахмутское – враг обстрелял ряд населенных пунктов, бил авиацией возле Соледара и Зайцево, безуспешно пытался наступать в направлении Травневе-Кодема.

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Авдеевское – РФ обстреливала в районе ряда населенных пунктов, применила авиацию возле Марьинки, Красногоровки, Невельского. Оккупанты безуспешно попытались вести наступление в направлении Пески-Первомайское, отошли.

Новопавловское – РФ обстреливала из танков и артиллерии, применила авиацию возле Владимировки, Угледара, Павловки. Запорожское – РФ нанесла авиаудары возле Орехово, Гуляйпольского, Щербаков, обстреливала из танков и артиллерии.

Южнобугское

Россияне вели обстрелы вдоль всей линии столкновения, нанесли авиаудар у Белой Криницы.

Север

На Волынском, Полесском и Северском направлениях – без изменений.

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Марк Сировой

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