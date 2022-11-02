Херсонская область. РФ продолжает депортацию граждан, людей вывозят автобусами — Генштаб
Российские оккупанты продолжают принудительное переселение украинцев из Херсонской области — людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что принудительная "эвакуация" гражданских из временно оккупированной Херсонской области продолжается — из поселка Большая Лепетиха россияне вывозят людей на автобусах.
Отмечается, что выезд частным транспортом запрещен.
Также оккупанты перемещают архивные документы из административных зданий Херсона.
На южнобугском направлении противник обстрелял 18 населенных пунктов вдоль линии фронта.
- Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, а освобождение города от оккупантов окажет "сокрушительное" воздействие на общественное мнение в России, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- Благодаря западному оружию Украина получила преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на херсонском направлении.
- По данным оперативного командования "Юг", войск РФ под Херсоном еще "очень много", в том числе и "элита".
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