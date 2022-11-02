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Херсонская область. РФ продолжает депортацию граждан, людей вывозят автобусами — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 07:14
Херсонская область. РФ продолжает депортацию граждан, людей вывозят автобусами — Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты продолжают принудительное переселение украинцев из Херсонской области — людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что принудительная "эвакуация" гражданских из временно оккупированной Херсонской области продолжается — из поселка Большая Лепетиха россияне вывозят людей на автобусах.

Отмечается, что выезд частным транспортом запрещен. 

Также оккупанты перемещают архивные документы из административных зданий Херсона. 

На южнобугском направлении противник обстрелял 18 населенных пунктов вдоль линии фронта. 

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Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область депортация генштаб
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