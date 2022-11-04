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Битва за Донбасс. Из Марьинки эвакуировали все мирное население – Нацполиция

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 06:58
Битва за Донбасс. Из Марьинки эвакуировали все мирное население – Нацполиция - Фото
Эвакуация на Донбассе (фото - Нацполиция)

Из прифронтовой Марьинки Донецкой области эвакуировали 100% гражданского населения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Марьинка постоянно находится под прямым поражением оккупантов, отмечают правоохранители. Восемь месяцев экипаж полиции "Белый ангел" помогал местным выехать из-под обстрелов – сейчас в городе не осталось гражданского населения.

Также оккупанты круглосуточно уничтожают соседнюю Красногоровку, говорят в полиции. Здесь нет воды, света и газоснабжения, но остаются около 800 жителей. Полицейские занимаются эвакуацией и спасают людей.

СПРАВКА. В Марьинке до полномасштабной войны жили порядка 9000 людей, в Красногоровке – 14 000.

Во время очередного рейса они эвакуировали из Красногоровки женщину с подозрением на инсульт, раненого жителя и пожилую женщину, которая решила выехать в более безопасный регион.

Битва за Донбасс. Из Марьинки эвакуировали все мирное население – Нацполиция

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Марко Сировой
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война Донбасс эвакуация Марьинка красногоровка
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