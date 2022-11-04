Битва за Донбасс. Из Марьинки эвакуировали все мирное население – Нацполиция
Из прифронтовой Марьинки Донецкой области эвакуировали 100% гражданского населения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Марьинка постоянно находится под прямым поражением оккупантов, отмечают правоохранители. Восемь месяцев экипаж полиции "Белый ангел" помогал местным выехать из-под обстрелов – сейчас в городе не осталось гражданского населения.
Также оккупанты круглосуточно уничтожают соседнюю Красногоровку, говорят в полиции. Здесь нет воды, света и газоснабжения, но остаются около 800 жителей. Полицейские занимаются эвакуацией и спасают людей.
Во время очередного рейса они эвакуировали из Красногоровки женщину с подозрением на инсульт, раненого жителя и пожилую женщину, которая решила выехать в более безопасный регион.
- По данным Генштаба ВСУ, армия РФ пытается атаковать под Бахмутом, Авдеевкой и на Новопавловском направлении.
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