Битва за Донбасс. Из Марьинки эвакуировали все мирное население – Нацполиция

Из прифронтовой Марьинки Донецкой области эвакуировали 100% гражданского населения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Марьинка постоянно находится под прямым поражением оккупантов, отмечают правоохранители. Восемь месяцев экипаж полиции "Белый ангел" помогал местным выехать из-под обстрелов – сейчас в городе не осталось гражданского населения.

Также оккупанты круглосуточно уничтожают соседнюю Красногоровку, говорят в полиции. Здесь нет воды, света и газоснабжения, но остаются около 800 жителей. Полицейские занимаются эвакуацией и спасают людей.

СПРАВКА. В Марьинке до полномасштабной войны жили порядка 9000 людей, в Красногоровке – 14 000.

Во время очередного рейса они эвакуировали из Красногоровки женщину с подозрением на инсульт, раненого жителя и пожилую женщину, которая решила выехать в более безопасный регион.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ пытается атаковать под Бахмутом, Авдеевкой и на Новопавловском направлении.

Смотрите также: На Донбассе уничтожен вертолет россиян вместе с экипажем – видео

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.