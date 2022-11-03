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Зеленский: Россия перестанет существовать, если применит ядерное оружие, я в этом уверен

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 17:52
Зеленский: Россия перестанет существовать, если применит ядерное оружие, я в этом уверен - Фото
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский уверен в том, что Россия перестанет существовать как государство, если применит ядерное оружие. Об этом он сказал на пресс-конференции с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

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По его словам, восстановление территориальной целостности Украины – это вопрос времени.

"Применение ядерного оружия уже говорит о том, что это начало ядерной войны и третьей мировой. О чем тогда говорить, какая разница, что будет после третьей мировой войны?", – сказал Зеленский.

Он отметил, что если РФ применит ядерное оружие, то мир станет другим. 

"В новом мире не будет существовать государство, которое применило ядерное оружие, я абсолютно уверен в этом. Тут вопрос даже не в ответном ядерном ударе, они просто не удержат страну и свои политические позиции", – резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война ядерное оружие
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