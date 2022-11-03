Зеленский: Россия перестанет существовать, если применит ядерное оружие, я в этом уверен
Президент Владимир Зеленский уверен в том, что Россия перестанет существовать как государство, если применит ядерное оружие. Об этом он сказал на пресс-конференции с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу.
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По его словам, восстановление территориальной целостности Украины – это вопрос времени.
"Применение ядерного оружия уже говорит о том, что это начало ядерной войны и третьей мировой. О чем тогда говорить, какая разница, что будет после третьей мировой войны?", – сказал Зеленский.
Он отметил, что если РФ применит ядерное оружие, то мир станет другим.
"В новом мире не будет существовать государство, которое применило ядерное оружие, я абсолютно уверен в этом. Тут вопрос даже не в ответном ядерном ударе, они просто не удержат страну и свои политические позиции", – резюмировал он.
- В случае применения ядерного оружия, последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.
- Российские военные лидеры недавно обсуждали возможное применение ядерного оружия в войне против Украины, но явных признаков подготовки к этому нет.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
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