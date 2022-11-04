UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты продолжают умирать. Эпизоды в Голой Пристани, Энергодаре, Мелитополе от Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 18:46
Оккупанты продолжают умирать. Эпизоды в Голой Пристани, Энергодаре, Мелитополе от Генштаба - Фото
Уничтоженная РСЗО армии России (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают умирать в Украине. В вечерней сводке 4 ноября Генштаба Вооруженных Сил Украины перечислено три эпизода уничтожения захватчиков на временно оккупированной территории.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб получил подтверждение информации о потерях противника в результате удара по административному зданию во временно оккупированном городе Голая Пристань Херсонской области. Известно, что 18 российских захватчиков уничтожены и двое ранены.

В Генштабе сообщили, что 2 ноября в районе Энергодара Запорожской области были уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 российских военных получили ранения разной степени тяжести.

3 ноября в Мелитополе ВСУ нанесли удар по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны. В результате, около 50 оккупантов ранены, уничтожено до 10 единиц военной техники, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа.

"Оккупанты продолжают умирать в Украине", – говорится в сводке Генштаба.

  • На 4 ноября примерное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составило 74 870 военнослужащих.

Читайте также: Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн, включающей 45 танков

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 