Оккупанты продолжают умирать. Эпизоды в Голой Пристани, Энергодаре, Мелитополе от Генштаба

Российские оккупанты продолжают умирать в Украине. В вечерней сводке 4 ноября Генштаба Вооруженных Сил Украины перечислено три эпизода уничтожения захватчиков на временно оккупированной территории.

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Генштаб получил подтверждение информации о потерях противника в результате удара по административному зданию во временно оккупированном городе Голая Пристань Херсонской области. Известно, что 18 российских захватчиков уничтожены и двое ранены.

В Генштабе сообщили, что 2 ноября в районе Энергодара Запорожской области были уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 российских военных получили ранения разной степени тяжести.

3 ноября в Мелитополе ВСУ нанесли удар по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны. В результате, около 50 оккупантов ранены, уничтожено до 10 единиц военной техники, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа.

"Оккупанты продолжают умирать в Украине", – говорится в сводке Генштаба.

На 4 ноября примерное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составило 74 870 военнослужащих.

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Наталія Медведєва

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