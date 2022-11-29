Украинские войска за сутки уничтожили два вражеских самолета и 480 оккупантов – потери

Украинские военные за сутки сбили два вражеских самолета и уничтожили 480 российских оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 28 ноября оккупанты лишились:

личного состава ‒ около 88 380 (+480) человек ликвидировано;

танков ‒ 2911 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 5866 (+5);

артиллерийских систем ‒ 1901 (+2);

РСЗО ‒ 395 (-);

средств ПВО ‒ 209 (-);

самолетов ‒ 280 (+2);

вертолетов ‒ 261 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1555 (-);

крылатых ракет ‒ 531 (-);

кораблей/катеров ‒ 16 (-);

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4423 (+7);

спецтехники ‒ 163 (-).

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Наталія Медведєва

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