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ВСУ ударили по оккупантам в Сватово и сбили два самолета: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 07:12
ВСУ ударили по оккупантам в Сватово и сбили два самолета: сводка Генштаба - Фото
Фото: 93-ма ОМБр Холодний Яр

Украинские военные ударили по российским оккупантам в Сватово, отбили ряд атак на Донбассе и сбили два самолета. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия Сил обороны Украины

Подтверждено поражение размещения одного из подразделений в Сватово Луганской области. По предварительным данным, уничтожены 20 оккупантов, еще 30 ранены.

ВСУ ударили по оккупантам в Сватово и сбили два самолета: сводка Генштаба

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки в районах Новоселовского, Белогоровки Луганской области, Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Первомайского, Опытного, Невельского, Красногоровки Донецкой.

Авиация нанесла три удара по районам скопления сил и техники армии РФ. Также защитники Украины сбили российские самолеты Су-24 и Су-25.

Действия оккупантов

Армия РФ за сутки нанесла девять ракетных и 13 авиационных ударов, более 50 раз обстреливала из РСЗО.

Ожидается переброска отдельных подразделений из Беларуси после получения ими боевых возможностей. Наступательных группировок врага на Волынском и Полесском направлениях не выявлено.

На временно оккупированной части Луганской области РФ крадет имущество агропредприятий, называя это "национализацией". В частности, в Белокуракине оккупанты вывозят урожай и технику с местных агрофирм.

На временно оккупированных частях Херсонской области россияне усиливают административно-полицейский режим и планируют заменить отдельные подразделения армии РФ на Росгвардию.

Читайте также: В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава — Генштаб 

Марко Сировой
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