В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава — Генштаб

Вооруженные Силы Украины за неделю уничтожили до 70% личного состава одного из подразделений российских оккупантов в Луганской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник продолжает нести потери на войне против Украины — одно из российских подразделений в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.

Также в районе села Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления армии РФ, уничтожено до пяти единиц военной техники, информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Возле Старобогдановки Запорожской области ВСУ повредили железнодорожный мост, который россияне использовали для доставки вооружения и военной техники.

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Дмитро Гриниченко

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