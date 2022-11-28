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В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 18:26
В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава — Генштаб - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины за неделю уничтожили до 70% личного состава одного из подразделений российских оккупантов в Луганской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник продолжает нести потери на войне против Украины — одно из российских подразделений в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.

Также в районе села Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления армии РФ, уничтожено до пяти единиц военной техники, информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Возле Старобогдановки Запорожской области ВСУ повредили железнодорожный мост, который россияне использовали для доставки вооружения и военной техники. 

Читайте также: ВСУ нанесли удары по оккупантам на левом берегу Днепра, РФ ждет подкрепления из Беларуси

Дмитро Гриниченко
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война луганская область генштаб потери России
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