Кремль готов потерять 100 000 мобилизованных к лету: заменит срочниками – Важные истории

В Кремле прогнозируют, что потери убитыми и ранеными среди мобилизованных, брошенных на войну РФ против Украины, составят 100 000 к лету следующего года. Руководство РФ это не пугает – их планируют заменить срочниками. Об этом сообщает российское издание Важные истории со ссылкой на источники, близкие к Генштабу РФ и к ФСБ.

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Собеседники российских журналистов утверждают, что несмотря на серию болезненных поражений на фронте и тяжелые потери в рядах оккупантов, российский диктатор Владимир Путин не оставляет планов попытаться взять Киев, и для достижения своей цели он готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями.

По словам источников, военное руководство РФ прогнозирует, что к лету следующего года потери среди мобилизованных, многих из которых отправили воевать без подготовки, могут составить около 100 000 человек.

"Если в общих чертах, то план примерно такой: пока выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных. А затем начать все по новой весной", – сказал собеседник журналистов, близкий к ФСБ.

По его словам, Кремль понимает, что этот план подразумевает большие потери, "но это никого не пугает – их заменят срочниками".

Собеседник журналистов, близкий к Генштабу РФ, заявил, что сейчас задача страны-агрессора – уплотнить и закрепить линию фронта.

"Из-за нехватки людей у нас иногда вообще не было людей на второй линии обороны. В некоторых местах она пустовала с интервалами до 20 км. Сейчас эти места заполняют мобилизованными", – сказал он.

По словам источника, к весне Минобороны РФ планирует подготовить 120 000 срочников, которых можно будет отправить воевать против Украины, чтобы восполнить потери среди мобилизованных.

"Для этого он [Путин] и не отменяет указ о частичной мобилизации", – сказал собеседник.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 25 ноября потери России в войне против Украины составили 86 150 человек убитыми.

21 сентября Путин и Шойгу объявили мобилизацию в РФ. Планировалось призвать якобы 300 000 человек. 1 ноября Кремль уверял россиян, что мобилизация завершена, но это очередная ложь путинского режима.

4 ноября российский диктатор Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления.

По данным ISW, Путин готовится ко второй волне мобилизации, но не может заплатить уже призванным.

Оксана Житнюк

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