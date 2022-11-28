ВСУ нанесли удары по оккупантам на левом берегу Днепра, РФ ждет подкрепления из Беларуси
Украинские военные нанесли результативные удары по армии России на левом берегу Днепра, оккупанты ждут подготовленных подразделений из Беларуси и пытаются дискредитировать Силы обороны Украины, обстреливая населенные пункты. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Действия украинских защитников
В результате удара 26 ноября в районе Энергодара уничтожены шесть единиц военной техники и ранены около 30 оккупантов. В районах Пологов и Черниговки Запорожской области ранены около 80 оккупантов. Данные по убитым уточняются.
Еще около 30 единиц поврежденной российской техники – на ремонте в Голой Пристани Херсонской области.
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За прошедшие сутки, 27 ноября, силы обороны отбили атаки в районе Яковлевки, Соледара, Бахмута, Андреевки, Новобахмутовки, Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре района скопления сил и техники оккупантов, а также еще один важный объект.
Действия армии РФ
Оккупанты сосредоточены на сдерживании украинских сил. Ожидается переброска подразделений после подготовки в Беларуси, но возле северной границы Украины наступательных группировок не выявлено.
За сутки РФ нанесла четыре ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке Днепропетровской. Более 50 раз обстреливала из РСЗО, била из артиллерии, в частности по Херсону.
Оккупанты обстреливают населенные пункты и перекладывают вину на украинцев для дискредитации ВСУ. Также они плодят фейки, что Украина якобы задерживает жителей освобожденных территорий для пополнения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами.
- 27 ноября глава Энергоатома увидел признаки, что оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС в Энергодаре.
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