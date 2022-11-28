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ВСУ нанесли удары по оккупантам на левом берегу Днепра, РФ ждет подкрепления из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 07:37
ВСУ нанесли удары по оккупантам на левом берегу Днепра, РФ ждет подкрепления из Беларуси - Фото
Война в Украине (Фото: EPA)

Украинские военные нанесли результативные удары по армии России на левом берегу Днепра, оккупанты ждут подготовленных подразделений из Беларуси и пытаются дискредитировать Силы обороны Украины, обстреливая населенные пункты. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Действия украинских защитников

В результате удара 26 ноября в районе Энергодара уничтожены шесть единиц военной техники и ранены около 30 оккупантов. В районах Пологов и Черниговки Запорожской области ранены около 80 оккупантов. Данные по убитым уточняются.

Еще около 30 единиц поврежденной российской техники – на ремонте в Голой Пристани Херсонской области.

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ВСУ нанесли удары по оккупантам на левом берегу Днепра, РФ ждет подкрепления из Беларуси

За прошедшие сутки, 27 ноября, силы обороны отбили атаки в районе Яковлевки, Соледара, Бахмута, Андреевки, Новобахмутовки, Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре района скопления сил и техники оккупантов, а также еще один важный объект.

Действия армии РФ

Оккупанты сосредоточены на сдерживании украинских сил. Ожидается переброска подразделений после подготовки в Беларуси, но возле северной границы Украины наступательных группировок не выявлено.

За сутки РФ нанесла четыре ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке Днепропетровской. Более 50 раз обстреливала из РСЗО, била из артиллерии, в частности по Херсону.

Оккупанты обстреливают населенные пункты и перекладывают вину на украинцев для дискредитации ВСУ. Также они плодят фейки, что Украина якобы задерживает жителей освобожденных территорий для пополнения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами.

  • 27 ноября глава Энергоатома увидел признаки, что оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС в Энергодаре.

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Марко Сировой
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ВСУ война беларусь армия рф генштаб левый берег войска россии
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