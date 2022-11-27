Глава Энергоатома: Появились признаки, что оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС
Появились признаки, что российские оккупанты могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Но еще рано говорить, что они уезжают из ЗАЭС, заявил в эфире телемарафона глава Энергоатома Петр Котин.
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"В последние недели мы получаем информацию, что появились признаки того, что они, может быть, собираются покинуть Запорожскую АЭС", – сказал он.
По словам Котина, в российской прессе начали появляться публикации, что ЗАЭС можно было бы оставить – возможно, передать под контроль МАГАТЭ.
"Такое впечатление, что они собирают чемоданы, воруют все, что могут найти", – заявил глава Энергоатома.
Но еще рано говорить, что российские военные оттуда выезжают, добавил Котин.
- 17 ноября МАГАТЭ призвало российских оккупантов покинуть ЗАЭС и не трогать ядерные объекты Украины.
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