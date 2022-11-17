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МАГАТЭ призвал Россию уйти с Запорожской АЭС и не трогать ядерные объекты Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 23:31
МАГАТЭ призвал Россию уйти с Запорожской АЭС и не трогать ядерные объекты Украины - Фото
Эмблема МАГАТЭ

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял третью с начала полномасштабного вторжения России резолюцию, в которой призвал Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство располагает текстом резолюции, в котором говорится, что МАГАТЭ призывает Россию немедленно вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции.

Совет управляющих "выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не последовала призывам МАГАТЭ немедленно прекратить все действия в отношении и на ядерных объектах в Украине, и настаивает, чтобы Российская Федерация сделала это немедленно".

Из 35 участников Совета МАГАТЭ 24 страны проголосовали за резолюцию, две выступили против, семь воздержались и две отсутствовали.

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Сергій Бережний
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МАГАТЭ АЭС Запорожская АЭС ядерная безопасность
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