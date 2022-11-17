МАГАТЭ призвал Россию уйти с Запорожской АЭС и не трогать ядерные объекты Украины
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял третью с начала полномасштабного вторжения России резолюцию, в которой призвал Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины. Об этом сообщает Reuters.
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Агентство располагает текстом резолюции, в котором говорится, что МАГАТЭ призывает Россию немедленно вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции.
Совет управляющих "выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не последовала призывам МАГАТЭ немедленно прекратить все действия в отношении и на ядерных объектах в Украине, и настаивает, чтобы Российская Федерация сделала это немедленно".
Из 35 участников Совета МАГАТЭ 24 страны проголосовали за резолюцию, две выступили против, семь воздержались и две отсутствовали.
- 15 ноября в результате массированной ракетной атаки РФ Хмельницкая атомная электростанция остановила оба энергоблока, а Ровенская – один из четырех.
- В тот же день МАГАТЭ заявило, что в ближайшие недели по просьбе Киева направит миссии на четыре украинские АЭС.
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