МАГАТЭ призвал Россию уйти с Запорожской АЭС и не трогать ядерные объекты Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял третью с начала полномасштабного вторжения России резолюцию, в которой призвал Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Агентство располагает текстом резолюции, в котором говорится, что МАГАТЭ призывает Россию немедленно вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции.

Совет управляющих "выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не последовала призывам МАГАТЭ немедленно прекратить все действия в отношении и на ядерных объектах в Украине, и настаивает, чтобы Российская Федерация сделала это немедленно".

Из 35 участников Совета МАГАТЭ 24 страны проголосовали за резолюцию, две выступили против, семь воздержались и две отсутствовали.

15 ноября в результате массированной ракетной атаки РФ Хмельницкая атомная электростанция остановила оба энергоблока, а Ровенская – один из четырех.

В тот же день МАГАТЭ заявило, что в ближайшие недели по просьбе Киева направит миссии на четыре украинские АЭС.

Читайте также: Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно – глава МАГАТЭ

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.