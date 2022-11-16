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МАГАТЭ: Из-за атак РФ на Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской – один

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 22:57
МАГАТЭ: Из-за атак РФ на Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской – один - Фото
Хмельницкая АЭС (Фото: xaec.org.ua)

В результате массированной ракетной атаки РФ 15 ноября Хмельницкая атомная электростанция остановила оба энергоблока, а Ровенская – один из четырех. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии.

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Хмельницкая АЭС вчера потеряла доступ к электросети из-за ракетных обстрелов, что вынудило ее временно использовать дизельные генераторы в качестве резервного источника.

Подключение к сети АЭС было полностью потеряно 15 ноября в 18:35, что привело к прекращению подачи электроэнергии в дома, на заводы и другие объекты. Спустя более девяти часов АЭС восстановила внешнее электроснабжение по двум резервным линиям, но примерно через час одна из этих линий снова была потеряна и восстановлена только в 11:25. Два реакторных блока остаются в режиме остановки.

Ровенская АЭС вчера днем потеряла связь с одной из своих линий электропередач, в результате станция снизила мощность, а один из ее четырех энергоблоков автоматически отключился. Сегодня станция увеличила мощность еще одного своего энергоблока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в сети Украины.

Гросси назвал это "очень тревожным событием".

"Вчерашнее отключение электроэнергии ясно демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварийной ситуации", – сказал гендиректор МАГАТЭ.

Вчера в МАГАТЭ заявили, что в ближайшие недели по просьбе Украины направят миссии на четыре атомных электростанции: Пивденноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую, а также в Чернобыль.

  • 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме Крыма. В основном россияне били по критической инфраструктуре, без света остались около 7 млн домов.
  • Россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также армия РФ била "Калибрами" из акватории Черного моря.
  • Украинские силы ПВО сбили 73 из более 90 запущенных вражеских ракет, а также 10 из 10 "шахедов".

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Оксана Житнюк
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война ракетный удар АЭС МАГАТЭ Ровенская АЭС Хмельницкая АЭС
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