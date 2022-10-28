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Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно – глава МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 22:36
Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно – глава МАГАТЭ - Фото
Рафаэль Гросси (Фото - скриншот из видео)

Создание зоны безопасности для Запорожской АЭС идет слишком медленно. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает CNN.

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28 октября на мероприятии Фонда Карнеги в Вашингтоне Гросси сказал, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Для меня создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции — самая очевидная вещь. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию?" – возмутился глава МАГАТЭ.

Гросси также высказал "серьезное беспокойство" тем, что Россия 17 октября задержала двух ее сотрудников.

Сергій Бережний
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МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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