Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно – глава МАГАТЭ
28.10.2022, 22:36
Рафаэль Гросси (Фото - скриншот из видео)
Создание зоны безопасности для Запорожской АЭС идет слишком медленно. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает CNN.
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28 октября на мероприятии Фонда Карнеги в Вашингтоне Гросси сказал, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Для меня создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции — самая очевидная вещь. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию?" – возмутился глава МАГАТЭ.
Гросси также высказал "серьезное беспокойство" тем, что Россия 17 октября задержала двух ее сотрудников.
- 5 октября стало известно, что в России создана компания для управления ЗАЭС и передачи станции России. Владимир Путин закрепил это указом.
- 10 октября россияне похитили замгендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка – вероятно, пытаются получить от него информацию о сотрудниках станции.
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