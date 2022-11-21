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Боррель об обстреле Запорожской АЭС: Эта ядерная авантюра России должна прекратиться

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 21:43
Боррель об обстреле Запорожской АЭС: Эта ядерная авантюра России должна прекратиться - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель отреагировал на очередные устроенные россиянами обстрелы Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что "эта ядерная авантюра" РФ должна прекратиться.

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"Сильно обеспокоен последним обстрелом незаконно захваченной Запорожской АЭС в прошедшие выходные. Это неприемлемо, и эта ядерная авантюра России должна прекратиться", – заявил Боррель.

Он также выразил "полную поддержку" Международному агентству по атомной энергии и главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в работе над созданием зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Читайте также: Макрон: На каждую военную победу Украины Россия отвечает новыми бомбардировками

  • 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины.
  • 19 и 20 ноября россияне обстреляли Запорожскую АЭС, было зафиксировано 12 попаданий.
  • По словам омбудсмена Лубинца, результатом обстрелов стали повреждения инфраструктуры станции, которые не позволят запустить два энергоблока. 

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Оксана Житнюк
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обстрел война АЭС Жозеп Боррель заэс Запорожская АЭС
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