Боррель об обстреле Запорожской АЭС: Эта ядерная авантюра России должна прекратиться
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель отреагировал на очередные устроенные россиянами обстрелы Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что "эта ядерная авантюра" РФ должна прекратиться.
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"Сильно обеспокоен последним обстрелом незаконно захваченной Запорожской АЭС в прошедшие выходные. Это неприемлемо, и эта ядерная авантюра России должна прекратиться", – заявил Боррель.
Он также выразил "полную поддержку" Международному агентству по атомной энергии и главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в работе над созданием зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
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- 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины.
- 19 и 20 ноября россияне обстреляли Запорожскую АЭС, было зафиксировано 12 попаданий.
- По словам омбудсмена Лубинца, результатом обстрелов стали повреждения инфраструктуры станции, которые не позволят запустить два энергоблока.
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