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Макрон: На каждую военную победу Украины Россия отвечает новыми бомбардировками

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21.11.2022, 19:54
Макрон: На каждую военную победу Украины Россия отвечает новыми бомбардировками - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - ЕРА)
дополнено

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на каждую военную победу Украины россияне реагируют обстрелами важных объектов инфраструктуры. Об этом он сказал после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает Le Figaro.

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Во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдовы Макрон сообщил, что сегодня у него был "срочный" разговор с Зеленским на фоне "постоянных угроз" на территории Запорожской атомной электростанции, которую в выходные снова обстреливали россияне.

"На каждую военную победу Украины, отвоевание Харьковской области, а также отвоевание Херсона Россия отвечает новыми бомбардировками жизненно важной инфраструктуры Украины", – заявил Макрон.

ДОПОЛНЕНО В 20:15. Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Макроном и проинформировал его о ситуации на поле боя и атомных станциях Украины.

"Подчеркнул [необходимость] демилитаризации ЗАЭС. Также рассмотрели сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", – отметил президент.

  • 19 и 20 ноября россияне обстреляли Запорожскую АЭС, было зафиксировано 12 попаданий.
  • Как сообщает BFM TV, на фоне этих обстрелов Макрон созвонился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, после чего планировал разговор с Зеленским.

Читайте также: Макрон надеется, что Украина вернется за стол переговоров с российскими оккупантами – FT

Оксана Житнюк
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