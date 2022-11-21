Макрон: На каждую военную победу Украины Россия отвечает новыми бомбардировками
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на каждую военную победу Украины россияне реагируют обстрелами важных объектов инфраструктуры. Об этом он сказал после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает Le Figaro.
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Во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдовы Макрон сообщил, что сегодня у него был "срочный" разговор с Зеленским на фоне "постоянных угроз" на территории Запорожской атомной электростанции, которую в выходные снова обстреливали россияне.
"На каждую военную победу Украины, отвоевание Харьковской области, а также отвоевание Херсона Россия отвечает новыми бомбардировками жизненно важной инфраструктуры Украины", – заявил Макрон.
ДОПОЛНЕНО В 20:15. Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Макроном и проинформировал его о ситуации на поле боя и атомных станциях Украины.
"Подчеркнул [необходимость] демилитаризации ЗАЭС. Также рассмотрели сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", – отметил президент.
- 19 и 20 ноября россияне обстреляли Запорожскую АЭС, было зафиксировано 12 попаданий.
- Как сообщает BFM TV, на фоне этих обстрелов Макрон созвонился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, после чего планировал разговор с Зеленским.
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