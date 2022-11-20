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Россияне обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано 12 попаданий – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 14:26
Россияне обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано 12 попаданий – Энергоатом - Фото
Фото: ЗАЭС / Facebook

НАЭК "Энергоатом" заявила, что российские военные в воскресенье обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции Радуга", — заявил Энергоатом.

Целью обстрела, по мнению компании, было повреждение инфраструктуры, необходимой для генерации электроэнергии энергоблоками №5 и №6 для нужд Украины.

Эти блоки пока что имеют разрешение только на работу с минимальной мощностью для получения пара. Она необходима для отопления станции и города-спутника. Россияне эту работу всячески саботируют, подчеркнул Энергоатом.

"Однако этого им оказалось недостаточно, и сегодня рашисты обстреляли и повредили именно то оборудование, сбой в работе которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС", — заявили в компании.

Россия обвинила в обстрелах Запорожской АЭС украинских военных.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отреагировал на инцидент, призвав обе стороны как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.

"Новости от нашей команды чрезвычайно тревожны. На площадке этой обширной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено", – заявил Гросси.

Читайте также: Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно – глава МАГАТЭ

Андрій Водяний
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