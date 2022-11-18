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Макрон надеется, что Украина вернется за стол переговоров с российскими оккупантами – FT

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 13:09
Макрон надеется, что Украина вернется за стол переговоров с российскими оккупантами – FT - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде выразил надежду, что Украина все-таки возобновит переговоры с РФ. Его слова передает Financial Times.

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Лидер европейской страны сказал, что надеется на мирные переговоры после саммита G20.

"Украинцы, я надеюсь, вернутся за стол с россиянами, и международное сообщество будет за этим столом", — сказал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал около полудня 18 ноября в Twitter, что "любые уступки России станут победой Путина, легализуют убийства и сделают войну инструментом международных отношений".

"Поймите: любые территориальные "компромиссы" не принесут мир, а умножат жертвы. <...> Это означает крест на международном праве. Кто действительно этого хочет?" – спросил он.

На том же саммите Макрон призвал участников присоединяться к донесению послания Кремлю.

Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием"

В первый день саммита G20 страна-террорист РФ совершила очередной массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры Украины, чтобы оставить в холодный сезон миллионы людей без света, газа, отопления и воды. Через день она снова ударила – теперь по газодобыче в Украине.

В Кремле признали, что такими военными преступлениями они пытаются принудить президента Владимира Зеленского и Украину к капитуляции.

На этом фоне украинские власти не воспринимают намеки, пожелания и рекомендации лидеров стран, чиновников/политиков, в том числе среди союзников, возобновить переговоры с теми, кто хочет уничтожить государство и украинский народ, – и говорят, что украинцы продолжат изгонять захватчиков.

  • Макрон намерен поехать в Пекин в начале 2023 года; он считает, что Китай может сыграть роль посредника в процессе завершения российской геноцидной войны против Украины.
  • После саммита G20 он заявил, что "есть пространство" с Китаем и Индией, чтобы подтолкнуть Россию к деэскалации.
  • 17 ноября глава МИД Чехии заявил, что Запад не должен диктовать Украине условия мира, так как "она сделала четкий выбор", а начальник евродипломатии Боррель подчеркнул, что до вывода российских войск из Украины "мир невозможен".
Євген Пилипенко
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