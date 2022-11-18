"Война в Украине – и ваша проблема". Макрон просит страны Азии донести послание России
Война России против Украины является и проблемой стран Азии, заявил на саммите АТЭС президент Франции Эмманюэль Макрон и призвал их присоединяться к донесению послания РФ, передает Les Echos.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, приоритет Франции – содействие установлению мира в Украине и попытка добиться глобального давления на Россию. Он подчеркнул, что Франция сосредоточена только на поддержку Украины.
"Мы хотим работать очень тесно с различными странами, такими как Китай, Индия, весь регион, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, чтобы создать растущий консенсус и сказать: эта война является и вашей проблемой, потому что она создаст много дестабилизации", – сказал Макрон.
Президент Франции просит страны АТЭС помочь донести послание до России – прекратите войну, уважайте международный порядок и вернитесь за стол переговоров.
СПРАВКА. АТЭС – Организация Азиатско-Тихокеанского сотрудничества, объединяющая 21 экономику региона.
- Макрон намерен поехать в Пекин в начале 2023 года и считает, что Китай может сыграть роль посредника в российско-украинской войне.
- После саммита G20 он заявил, что есть пространство с Китаем и Индией, чтобы подтолкнуть Россию к деэскалации.
Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием"
Комментарии