"Война в Украине – и ваша проблема". Макрон просит страны Азии донести послание России

Война России против Украины является и проблемой стран Азии, заявил на саммите АТЭС президент Франции Эмманюэль Макрон и призвал их присоединяться к донесению послания РФ, передает Les Echos.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, приоритет Франции – содействие установлению мира в Украине и попытка добиться глобального давления на Россию. Он подчеркнул, что Франция сосредоточена только на поддержку Украины.

"Мы хотим работать очень тесно с различными странами, такими как Китай, Индия, весь регион, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, чтобы создать растущий консенсус и сказать: эта война является и вашей проблемой, потому что она создаст много дестабилизации", – сказал Макрон.

Президент Франции просит страны АТЭС помочь донести послание до России – прекратите войну, уважайте международный порядок и вернитесь за стол переговоров.

СПРАВКА. АТЭС – Организация Азиатско-Тихокеанского сотрудничества, объединяющая 21 экономику региона.

Макрон намерен поехать в Пекин в начале 2023 года и считает, что Китай может сыграть роль посредника в российско-украинской войне.

После саммита G20 он заявил, что есть пространство с Китаем и Индией, чтобы подтолкнуть Россию к деэскалации.

Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием"

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.