До вывода российских войск из Украины мир невозможен – Боррель
17.11.2022, 18:48
Жозеп Боррель (Фото - EPA)
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет войска из страны. Об этом он сказал в интервью Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Боррель отметил, что возможность заключения мира зависит именно от России, поскольку "именно агрессор должен уйти, если он хочет добиться мира".
"Я опасаюсь, что Россия еще не готова к выводу своих войск (из Украины), но до тех пор, пока она не выведет войска, мир остается невозможным", – сказал Верховный представитель ЕС.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Си Цзиньпина призвать российского диктатора Владимира Путина "вернуться за стол переговоров" по вопросу войны РФ против Украины.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров.
Читайте также: Зеленский предложил "формулу мира" на G20. Россия ответила ракетами по Украине: что дальше
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии