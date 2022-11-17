До вывода российских войск из Украины мир невозможен – Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет войска из страны. Об этом он сказал в интервью Reuters.

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Боррель отметил, что возможность заключения мира зависит именно от России, поскольку "именно агрессор должен уйти, если он хочет добиться мира".

"Я опасаюсь, что Россия еще не готова к выводу своих войск (из Украины), но до тех пор, пока она не выведет войска, мир остается невозможным", – сказал Верховный представитель ЕС.

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Сергій Бережний

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