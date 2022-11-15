Глава МИД Литвы: Россия не меняет целей войны, сейчас нет условий для мирных переговоров

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров. Об этом он сказал на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза в Брюсселе.

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По его словам, мирные переговоры между РФ и Украиной возможны только на приемлемых для Украины условиях, однако на сегодняшний день таких условий нет.

"Россия не меняет своих целей в Украине, поэтому говорить о переговорах преждевременно. ЕС должен прислушаться к просьбе Украины и ускорить процессы оказания финансовой поддержки Украине", — сказал дипломат.

Он отметил, что необходимо ввести дополнительные санкции против Ирана за его помощь России в войне.

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Дмитро Гриниченко

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