UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Литвы: Россия не меняет целей войны, сейчас нет условий для мирных переговоров

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 11:53
Глава МИД Литвы: Россия не меняет целей войны, сейчас нет условий для мирных переговоров - Фото
Гариэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров. Об этом он сказал на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза в Брюсселе. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, мирные переговоры между РФ и Украиной возможны только на приемлемых для Украины условиях, однако на сегодняшний день таких условий нет. 

"Россия не меняет своих целей в Украине, поэтому говорить о переговорах преждевременно. ЕС должен прислушаться к просьбе Украины и ускорить процессы оказания финансовой поддержки Украине", — сказал дипломат.

Он отметил, что необходимо ввести дополнительные санкции против Ирана за его помощь России в войне. 

Смотрите также: "Минска-3 не будет". Зеленский на саммите G20 назвал условия для прекращения войны – видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина война литва переговоры с россией Габриэлюс Ландсбергис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 