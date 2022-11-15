Глава МИД Литвы: Россия не меняет целей войны, сейчас нет условий для мирных переговоров
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров. Об этом он сказал на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза в Брюсселе.
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По его словам, мирные переговоры между РФ и Украиной возможны только на приемлемых для Украины условиях, однако на сегодняшний день таких условий нет.
"Россия не меняет своих целей в Украине, поэтому говорить о переговорах преждевременно. ЕС должен прислушаться к просьбе Украины и ускорить процессы оказания финансовой поддержки Украине", — сказал дипломат.
Он отметил, что необходимо ввести дополнительные санкции против Ирана за его помощь России в войне.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил главу КНР Си Цзиньпина призвать российского диктатора Владимира Путина "вернуться за стол переговоров" по вопросу войны РФ против Украины.
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина сама решит, когда вести переговоры с Россией.
- Недавно спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который написал, что Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
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