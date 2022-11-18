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Запад не должен диктовать Украине условия мира, она сделала четкий выбор – глава МИД Чехии

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 00:04
Запад не должен диктовать Украине условия мира, она сделала четкий выбор – глава МИД Чехии - Фото
Ян Липавский (Фото EPA)

Западные союзники не должны диктовать Киеву условия мира и обязаны признавать: Украина воюет против России, чтобы фактически защитить всю Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии во время поездки в Лондон, передает The Guardian.

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"Мы не должны быть в положении, когда мы диктуем Украине другие условия мира, если они борются за собственное выживание", – сказал Липавский, отвечая на вопрос, разумно ли для Украины требовать выход на границы 1991 года.

Чешский министр заявил, что на кону стоят принципы ООН о территориальной целостности и международном правопорядке.

"Путин хочет разрушить принцип, согласно которому границы государств не меняются грубой силой. Украинцы сделали четкий выбор: они не хотят быть частью империи Москвы", – сказал глава МИД Чехии.

Он добавил, что Запад должен помогать Украине в долгосрочной перспективе, потому что в этой войне украинцы также защищают Европу.

  • В последние недели в западных медиа появились публикации о возможности переговоров Украины и РФ.
  • США и ЕС заверяют, что не давят на Украину и не подталкивают к дипломатии.
  • Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет войска из страны. 
  • Зеленский заявил, что Украина не позволит России выжидать и наращивать свои силы, и "Минска-3" точно не будет.

Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием"

Оксана Житнюк
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война переговоры мир чехия Ян Липавский
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