Запад не должен диктовать Украине условия мира, она сделала четкий выбор – глава МИД Чехии
Западные союзники не должны диктовать Киеву условия мира и обязаны признавать: Украина воюет против России, чтобы фактически защитить всю Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии во время поездки в Лондон, передает The Guardian.
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"Мы не должны быть в положении, когда мы диктуем Украине другие условия мира, если они борются за собственное выживание", – сказал Липавский, отвечая на вопрос, разумно ли для Украины требовать выход на границы 1991 года.
Чешский министр заявил, что на кону стоят принципы ООН о территориальной целостности и международном правопорядке.
"Путин хочет разрушить принцип, согласно которому границы государств не меняются грубой силой. Украинцы сделали четкий выбор: они не хотят быть частью империи Москвы", – сказал глава МИД Чехии.
Он добавил, что Запад должен помогать Украине в долгосрочной перспективе, потому что в этой войне украинцы также защищают Европу.
- В последние недели в западных медиа появились публикации о возможности переговоров Украины и РФ.
- США и ЕС заверяют, что не давят на Украину и не подталкивают к дипломатии.
- Боррель заявил, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет войска из страны.
- Зеленский заявил, что Украина не позволит России выжидать и наращивать свои силы, и "Минска-3" точно не будет.
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