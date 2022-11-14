Залужный заявил американскому генералу, что украинские военные не примут переговоров с РФ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил главному генералу США Марку Милли, что украинские военные не примут переговоров с Россией.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы будем бороться, пока станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории", – говорится в Facebook Залужного.

На прошлой неделе The New York Times со ссылкой на источники в американских властях со ссылкой на источники в американских властях написало, что Милли считает, что в ближайшее время Украине и России стоит сесть за стол переговоров.

Генерал Милли, который является председателем объединенного комитета начальников штабов США, по данным журналистов, пытается доказать, что Украина смогла достичь на поле боя столько, насколько разумно могла рассчитывать. Поэтому следует закрепить эти успехи за столом переговоров.

Милли приводит пример Первой мировой войны, когда ранний отказ от переговоров "ухудшил человеческие страдания и привел к еще миллионам жертв".

Однако позицию Милли не разделяют ни президент США Джо Байден, ни его советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

5 ноября в Киеве был советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На следующий день газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США приватно просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

7 ноября WSJ сообщила, что Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные переговоры с топ-советниками Путина. Салливан подтвердил, что контакт с Кремлем остается открытым.

Читайте также: Дмитрий Кулеба: О переговорах Украины с Россией, освобождении территорий и что будет дальше

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.