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Генерал Милли выступает за скорые переговоры с Россией. Байден и Салливан против – NYT

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 08:45
Генерал Милли выступает за скорые переговоры с Россией. Байден и Салливан против – NYT - Фото
Марк Милли (фото - ЕРА)

Главный генерал США Марк Милли считает, что в ближайшее время Украине и России стоит сесть за стол переговоров. Однако президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что еще слишком рано, пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской власти.

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Милли на совещаниях пытается доказать, что украинцы до зимы достигли на поле боя столько, насколько могли разумно рассчитывать. А потому Украине стоит закрепить успехи за столом переговоров.

Милли решительно выступает за дипломатию, но не хочет, чтобы создавалось впечатление о давлении на Украину, пишет NYT. На совещаниях он показывает спутниковые снимки российских укреплений и говорит, что зимой интенсивность боевых действий ослабнет, а шансы на дальнейшие существенные изменения линии фронта уменьшатся.

По его мнению, это открывает окно для переговоров, утверждают журналисты. Он также приводит в пример Первую мировую войну, где обе стороны много лет вели окопные бои без значительных территориальных изменений, но с миллионами жертв.

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Однако позицию Милли не разделяют ни Байден, ни Салливан. По их словам, российский диктатор Владимир Путин не проявляет готовности к переговорам, а украинцы воодушевлены военными успехами и не хотят уступать территорию за столом переговоров.

Салливан считает, что если США сейчас будут настаивать на переговорах, то это даст сигнал Путину, говорят источники NYT. Российский диктатор тогда решит, что ему нужно еще немного затянуть войну – и тогда американцы все сделают за него, считает советник Байдена.

Другие высокопоставленные чиновники отмечают, что любая пауза сейчас даст Путину шанс перегруппироваться. В целом советники Байдена считают, что война будет в итоге урегулирована переговорами, но момент еще не наступил, а США не должны выглядеть как страна, которая давит на Украину.

  • После визита Салливана в Киев 4 ноября в западных медиа была волна публикаций, что США якобы видят возможность для переговоров в ближайшее время.
  • 11 ноября Салливан заверил, что США не давят на Украину для переговоров. В тот же день Пентагон дал новый пакет военной помощи.
  • Милли заявил, что надо хвататься за шанс переговоров. По его словам, РФ и Украина несут на войне сопоставимые потери. Но президент Зеленский утверждает, что Россия потеряла в 10 раз больше.
  • После освобождения Херсона у РФ и Украины будет время зализать раны, перегруппироваться и подумать о компромиссах, сказал Байден. Но США ни к чему склонять не будут, заверил он.

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Марко Сировой
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