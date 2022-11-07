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Советник Байдена провел непубличные переговоры с Патрушевым и помощником Путина – WSJ

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07.11.2022, 08:52
Советник Байдена провел непубличные переговоры с Патрушевым и помощником Путина – WSJ - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел непубличные переговоры с топ-помощниками российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

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По словам чиновников, Салливан в последние месяцы поддерживал контакт с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней безопасности.

Цель переговоров – предотвратить риск эскалации и сохранить открытыми каналы связи, а не обсуждать урегулирование войны РФ против Украины, говорят чиновники.

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Салливан также поговорил в Киеве с руководством Украины. По словам источника WSJ, он призвал публично заявить о готовности урегулировать конфликт.

Однако США не подталкивают Украину к переговорам, а скорее хотят показать союзникам стремление к разрешению конфликта, который повлиял на мировые цены на нефть и продовольствие, утверждает источник американского издания.

В Белом доме и Кремле официально отказались комментировать разговоры Салливана и путинских помощников. Однако чиновники в Вашингтоне называют Салливана сторонником поддержания контактов РФ, его также считают координатором политики Белого дома в ответ на вторжение РФ.

  • 5 ноября Салливан был в Киеве. Он заявил, что США помогут Украине всем необходимым и сделают все возможное для освобождения Херсона. Союзники Украины обещают поддержку столько, сколько нужно.
  • 6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация президента США Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.
  • LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента, но там не ответили. Украинская власть пока публично не отреагировала на сообщение WP.

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Марко Сировой
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