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ВСУ уведомили США о необходимом для операции в Херсоне. Штаты обещают делать все возможное

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 22:20
ВСУ уведомили США о необходимом для операции в Херсоне. Штаты обещают делать все возможное - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Украинские командующие находятся в тесном контакте с американскими, в том числе и по ситуации в Херсонской области, и США будут делать все возможное, чтобы помочь ВСУ деоккупировать эти земли. Об этом на совместном брифинге с главой Офиса президента Андреем Ермаком сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прибывший с визитом в Украину 4 ноября.

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Салливана спросили, уверены ли в США, что у Украины есть все необходимое, чтобы освободить Херсон от российских войск, так как там ожидается "следующий большой бой".

Он ответил, что сегодня командующие ВСУ выступили с докладами по ситуации на этом направлении, и командующие США находится в тесном контакте с украинскими.

"Не мне характеризовать обстановку на поле боя, однако мы должны обеспечить Украину всем необходимым, чтобы эти операции продолжались. Сегодня мы как раз обсуждали, что именно будет необходимо Украине, чтобы провести эти операции. Мы обсуждали все аспекты, как мы можем помочь, учитывая те задачи, которые были определены", – сказал Салливан.

Он добавил, что США "будут делать все возможное", чтобы помочь Украине в деоккупации Херсона.

  • Во время сегодняшнего визита в Киев Салливан заверил, что США продолжат поддерживать Украину и после выборов в Конгресс.
  • Если переговоры с Россией состоятся, то они должны проходить только при участии Украины, но пока РФ выдвигает неприемлемые условия для диалога, так как хочет оставить за собой все оккупированные территории, сказал Салливан.

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Оксана Житнюк
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