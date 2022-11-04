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РСЗО и ПВО. Генерал Марченко о том, что нужно для полноценного контрнаступления на Херсон

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 16:23
РСЗО и ПВО. Генерал Марченко о том, что нужно для полноценного контрнаступления на Херсон - Фото
Дмитрй Марченко (скриншот видео Крым.Реалии)

Для полноценного контрнаступления на временно захваченный россиянами Херсон украинским силам необходимо иметь нужное количество личного состава, вооружения и техники. Об этом в комментарии BBC сказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

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По его словам, сейчас в Херсонской области происходят тактические бои. "Мы пытаемся занять позиции, которые нам нужны для контрнаступления. Мы не стоим на месте. Каждый день отвоевываем деревню", — сказал генерал.

По словам Марченко, для полноценного контрнаступления "нам необходимо иметь нужное количество личного состава, вооружения и техники". "Как только мы все это получим, начнется контрнаступление", – сказал он.

Прежде всего, отметил генерал, украинским войскам нужна реактивная артиллерия с дальностью стрельбы до 300 км, а также средства противовоздушной обороны, которую Марченко назвал "основой для любой армии в мире, которая хочет перейти в наступление".

  • В августе Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ, заявил, что освобождение Херсона будет "непростой задачей", так как россияне хорошо подготовились к обороне. По его словам, для успеха наступления армия должна иметь как минимум в три раза больше войск, чем обороняющийся противник. 
  • Сегодня оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты укрепляются на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также создают угрозу экологической катастрофы в течении реки.

Вадим Ребрина
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ВСУ Херсон Дмитрий Марченко контрнаступление
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