Херсон. Армия РФ строит фортификации на левом берегу, Днепр наводнен топливом — ОК "Юг"

Российские оккупанты укрепляются на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также создают угрозу экологической катастрофы в течении реки. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник продолжает стоять в обороне и пытается удержать занятые рубежи, проводит инженерно-фортификационное обустройство позиций на левом берегу Днепра.

Также оккупанты принуждают жителей покинуть свои дома на правом берегу, при этом продолжают ограничивать использование плавательных средств и доступ к берегу.

Из-за подрывов плавсредств и суден, которые находятся на причалах Днепра и притоков, россияне создали "колоссальную" экологическую угрозу — из поврежденных судов вытекают тонны горючего, которые направляются по течение в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский".

Армия РФ продолжает использовать тактику "живого щита" через размещение подразделений в заведениях социальной инфраструктуры, густонаселенных районах, частных домах и дворах.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Дмитро Гриниченко

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