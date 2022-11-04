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Херсон. Армия РФ строит фортификации на левом берегу, Днепр наводнен топливом — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 15:43
Херсон. Армия РФ строит фортификации на левом берегу, Днепр наводнен топливом — ОК
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российские оккупанты укрепляются на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также создают угрозу экологической катастрофы в течении реки. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник продолжает стоять в обороне и пытается удержать занятые рубежи, проводит инженерно-фортификационное обустройство позиций на левом берегу Днепра.

Также оккупанты принуждают жителей покинуть свои дома на правом берегу, при этом продолжают ограничивать использование плавательных средств и доступ к берегу. 

Из-за подрывов плавсредств и суден, которые находятся на причалах Днепра и притоков, россияне создали "колоссальную" экологическую угрозу — из поврежденных судов вытекают тонны горючего, которые направляются по течение в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский".

Армия РФ продолжает использовать тактику "живого щита" через размещение подразделений в заведениях социальной инфраструктуры, густонаселенных районах, частных домах и дворах. 

Читайте также: Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к "акту доброй воли" на правом берегу 

Дмитро Гриниченко
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война Херсон днепр ОК Юг
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