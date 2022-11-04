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Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к "акту доброй воли" на правом берегу

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 13:28
Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к
Алексей Резников (Фото: скриншот с видео)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут устроить "акт доброй воли" и покинуть правый берег Днепра во временно оккупированной Херсонской области. Об этом он сообщил на брифинге в Укринформе.

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По его словам любые сообщения россиян о Херсоне могут быть элементом информационной операции. Он отметил, что украинское руководство внимательно следит за всеми заявлениями противника, и порекомендовал доверять официальным источникам.

"У россиян есть привычка к "актам доброй воли", она нам давно известна по северным областям, а также острову Змеиный. Я думаю, что потенциально они готовы к "акту доброй воли", но для этого им придется понести потери благодаря действиям ВСУ", — сказал Резников.

Он подчеркнул, что погодные условия, в частности дожди, замедляют темп боевых действий. Также министр заявил, что Украина закончит войну выходом на границы 1991 года. 

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война Херсон наступление ВСУ
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