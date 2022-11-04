Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к "акту доброй воли" на правом берегу

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут устроить "акт доброй воли" и покинуть правый берег Днепра во временно оккупированной Херсонской области. Об этом он сообщил на брифинге в Укринформе.

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По его словам любые сообщения россиян о Херсоне могут быть элементом информационной операции. Он отметил, что украинское руководство внимательно следит за всеми заявлениями противника, и порекомендовал доверять официальным источникам.

"У россиян есть привычка к "актам доброй воли", она нам давно известна по северным областям, а также острову Змеиный. Я думаю, что потенциально они готовы к "акту доброй воли", но для этого им придется понести потери благодаря действиям ВСУ", — сказал Резников.

Он подчеркнул, что погодные условия, в частности дожди, замедляют темп боевых действий. Также министр заявил, что Украина закончит войну выходом на границы 1991 года.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Дмитро Гриниченко

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